Incendio nella notte: a fuoco l'auto di una oss in servizio al Perrino

Un'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, altre due - parcheggiate accanto - hanno subito danni. E' il bilancio di un incendio che si è sviluppato intorno alle 2 della notte tra domenica 10 e lunedì 11 dicembre a Lecce, nel quartiere San Pio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione volanti della Questura salentina.

Le fiamme sono partite da una Jeep Renegade, andata distrutta, e hanno raggiunto una Mercedes Classe B e una Renault Scenic. Dopo che il rogo è stato domato, sono intervenuti anche i poliziotti della scientifica, per i rilievi del caso. La Jeep appartiene a una operatrice socio sanitaria (oss) in servizio al Perrino di Brindisi. Cause in corso di accertamento.