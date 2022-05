Paura in centro: scoppia incendio nella cucina di un B&B, vigili del fuoco sul posto

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 22 di oggi, lunedì 23 maggio, in piazza Crispi a Brindisi dove, all'interno di un B&B sito al civico 3 a due passi dalla stazione ferroviaria si è sviluppato un incendio. Da quanto si apprende sarebbe divampato a causa di un pentolino lasciato acceso sui fornelli. Le fiamme si sono propagate sul piano cottura e successivamente sulla cappa. Lo stesso occupante dell'alloggio sarebbe riuscito a domarlo limitando i danni. I pompieri, giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi, hanno fatto il resto mettendo in sicurezza i locali.