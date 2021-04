A fuoco pneumatico di furgone parcheggiato per strada: si indaga

E' accaduto alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 8 aprile, in via Antonio Canova al quartiere Sant'Elia

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 8 aprile, in via Antonio Canova al quartiere Sant'Elia a Brindisi dove è divampato un incendio su un furgone parcheggiato per strada. Le fiamme si sono sviluppate su uno degli pneumatici e secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di dolo. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi per gli accertamenti del caso