Incendio devasta postazione di birdwatching: "Un atto indegno"

SAN DONACI - Devastato da un incendio doloso il capanno postazione di birdwatching realizzato nella zona di “Palude Balsamo”, nelle campagne di San Donaci. E' accaduto nella serata di ieri (lunedì 24 gennaio). Completamente distrutta la postazione, “finanziata – si legge sulla pagina Facebook ‘Amministrazione San Donaci’ - con fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, fu realizzata in quanto nelle zona delle paludi è ricorrente la formazione di durevoli ed estesi ristagni a carattere stagionale che diventano luogo di passaggio di uccelli migratori come le cicogne”.

“Sgomenti – si legge ancora nel post - condanniamo quest’atto indegno, che ha deturpato non solo un bene comune ma anche e soprattutto l’ambiente circostante”. Una cittadina, fra i commenti del post, segala come spesso in quella zona vengano appiccati degli incendi. A tal proposito altro cittadino invita a installare delle telecamere “sia per sorvegliare la zona, sia per vedere i flussi migratori dei volatili che ospita la Palude balsamo ogni anno”.