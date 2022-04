Rifiuti dati alle fiamme nel campo sportivo della Torretta

BRINDISI - Un incendio di rifiuti è stato appiccato oggi pomeriggio (mercoledì 13 aprile) all’interno del campo sportivo situato in via della Torretta, al rione Paradiso, davanti al piazzale in cui si trovavano le vecchie baracche di Parco Bove. E' accaduto intorno alle ore 17,15. Le fiamme hanno investito masserizie, vecchi mobili, oggetti di vario tipo e persino uno pneumatico. Tutto ciò era ammassato a ridosso delle mura perimetrali dell’impianto sportivo, fra il cancello posteriore e un fabbricatoo che con ogni probabilità era utilizzato come deposito.

Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo visibile nel raggio di centinaia di metri. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco, partiti dalla vicina caserma di via Nicola Brandi. Sono intervenuti, per i rilievi del caso, anche i motociclisti della Polizia Locale. L’incendio è stato spento rapidamente.

Di proprietà del comune di Brindisi, la struttura versa da anni in stato di degrado e abbandono. Di recente l’amministrazione comunale ha affidato l'impianto all’unica associazione, con sede a Brindisi, che ha partecipato al bando per la gestione. L’iter burocratico, da quanto appreso, è a buon punto. Dopo l’aggiudicazione, è stato presentato il progetto esecutivo. Il prossimo step consisterà nella sottoscrizione della convenzione fra Comune e gestore. Oltre al calcio, si potranno svolgere anche altre attività di tipo sociale.