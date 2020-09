Ennesimo incendio di rifiuti: anche un albero devastato dalle fiamme

BRINDISI - Anche un albero, purtroppo, ha fatto le spese di un incendio appiccato da incivili a una discarica abusiva situata in località Sbitri, nei pressi della litoranea nord di Brindisi. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 9 settembre). Il rogo ha prodotto una densa colonna di fumo. Recatisi sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, i vigili del fuoco hanno trovato materassi, frigoriferi, mobili e materiale vario in fiamme. La discarica abusiva si trovava all’ombra di un albero che è stato investito in pieno dall’incendio.

