Si sbarazza dei rifiuti con un falò nel suo terreno: denunciata una donna

FRANCAVILLA FONTANA – Aveva chiuso la domenica di Ferragosto con un falò di vari rifiuti, ma i carabinieri la colsero sul fatto. A dodici giorni di distanza, conclusi gli accertamenti investigativi, i militari del Norm della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato a piede libero una 44enne del posto, per il reato di getto pericoloso di cose e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La donna aveva acceso un incendio in un terreno di sua proprietà, nelle campagne di Francavilla, per sbarazzarsi di materiale ferroso, plastica, legno, carta e residui di suppellettili. La stessa è stata intimata a ripristinare lo stato dei luoghi, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti residui mediante ditta autorizzata.