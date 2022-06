Ennesimo incendio nell'ex deposito Alfa Edile: plastica in fiamme

BRINDISI – Nonostante i numerosi incendi che si sono verificati in passato, i rifiuti sono sempre lì e continuano a pendere fuoco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi da mezzanotte si trovano presso l’ex deposito di rifiuti speciali (principalmente plastica) della Alfa Edile. Si tratta di una discarica a cielo aperto situata in contrada Piccoli, nella zona industriale di Brindisi, alle spalle della sede della Stp. Sul posto hanno operato per tutta la notte tre squadre di pompieri alle quali stamattina (domenica 26 giugno) sono subentrati altri colleghi che nel frattempo erano entrati in servizio. Occorrerà del tempo per spegnere del tutto i vari focolai che covano fra le ceneri.

Si tratta, purtroppo, di una situazione tutt’altro che inedita. Nell’estate 2020 il deposito fu interessato da un altro incendio di altre dimensioni. L’episodio più grave si verificò nel luglio 2012, quando le sostanze inquinanti emesse in atmosfera costrinsero l'allora sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, a emettere un'ordinanza di sgombero di abitazioni private e aziende situate in contrada Piccoli.

L'area apparteneva a una società metalmeccanica, l'Alfa Edile appunto, fallita più di un decennio fa. Negli ultimi anni, fra un incendio e l’altro, il sito è stato al centro di sequestri e dissequestri.