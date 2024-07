Incendio sterpaglie annerisce deposito e minaccia campo sportivo

SAN DONACI - Anche oggi, sabato 6 luglio, il centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ha squillato ininterrottamente per le richieste di intervento per incendio di sterpaglie. Al momento in cui scriviamo sono una trentina gli interventi in tutta la provincia. Uno dei più importanti, che ha richiesto la presenza di più squadre e per il quale sono giunti anche i colleghi di Taranto, ha riguardato una distesa di erba secca sita nei pressi del campo sportivo di San Donaci. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto anche un deposito annerendone la facciata e hanno raggiunto il campo sportivo comunale.

I pompieri sono stati chiamati attorno alle 15.30, le operazioni di spegnimento sono andate avanti per almeno quattro ore. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a limitare i danni, purtroppo come ormai è noto gli stessi lavorano sotto organico e non sempre riescono a gestire tutte le emergenze legate ai roghi che nelle giornate più calde scoppiano quasi contemporaneamente in diverse zone della provincia. Certamente se i proprietari dei terreni rispettassero le ordinanze comunali e regionali sulla pulizia degli stessi il lavoro dei pompieri sarebbe meno gravoso. Vale sempre la pena ricordare che gli uomini del 115 non intervengono solo su incendi ma anche su incidenti dove il loro supporto può essere determinante per salvare vite umane. Negli ultimi tempi accade che tutte le squadre in servizio presso il comando provinciale e i distaccamenti sono fuori contemporaneamente e per tutto il turno di lavoro (che va dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8) per spegnere roghi che forse si potrebbero evitare.

