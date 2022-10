Incendio di sterpaglie, traffico ferroviario sospeso sulla Brindisi-San Vito

BRINDISI - Un incendio è divampato poco prima delle 13 di oggi (sabato 8 ottobre) sulla linea ferroviaria Brindisi-San Vito dei Normanni in località Montenegro. I vigili del fuoco sono a lavoro per domare le fiamme che hanno interessato la visibilità della tratta che al momento rimane chiusa per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco poichè il rogo ha lambito la linea ferroviaria. I treni Alta Velocità e Regionali possono subire ritardi.

Ultimo aggiornamento da Trenitalia delle ore 14