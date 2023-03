Incendio in villetta appena acquistata: giovani proprietari disperati

SAN PIETRO VERNOTICO - Si abbracciavano piangendo i giovani proprietari della villetta al cui interno, nella mattinata di oggi, lunedì 6 marzo, si è sviluppato un incendio. L'avevano acquistata da poco. Quella appena trascorsa, da quanto raccontano alcuni residenti, era stata la prima notte nella nuova casa, in via Basilicata a San Pietro Vernotico. Quando si è sviluppato il rogo, che da quanto appurato è partito da uno scatolone, in casa c'erano solo i due pit bull, che sono riusciti a fuggire e mettersi in salvo.

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco, giunta dal comando provinciale di Brindisi. Quando è stato scoperto il rogo, se ne sarebbero accorti i vicini, la porta di ingresso era chiusa. I giovani proprietari, giunti in via Basilicata poco dopo, aiutati da amici e parenti hanno tentato autonomamente di domare l'incendio, non riuscendoci. Il fumo era troppo. La disperazione della giovane coppia, che si abbracciava piangendo, mentre i pompieri portavano la situazione alla normalità, ha commosso tutti. In casa c'erano ancora gli scatoloni con gli effetti personali.

Per fortuna dal sopralluogo eseguito successivamente, è emerso che l'incendio non ha provocato danni strutturali. Anche l'impianto elettrico era integro. Le cause del rogo sarebbero state attribuite a qualche dimenticanza, qualcosa rimasto acceso, non si esclude la cicca di sigaretta. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. Anche i cani sono stati recuperati, erano rimasti in zona.