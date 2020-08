Bombola perde gas: principio di incendio in una villetta

CEGLIE MESSAPICA – L’incendio causato dalla bombola ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Si sono vissuti momenti di grande apprensione stamani in un’abitazione occupata da villeggianti situata in contrada Porcile, nelle campagne di Ceglie Messapica, nei pressi della via per Francavilla Fontana. Una perdita di gas da una piccola bombola da campeggio ha provocato una fiammata che ha messo in allarme un’intera famiglia.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né danni rilevanti. Ben altro scenario, insomma, rispetto al grave incidente verificatosi tre giorni fa nelle campagne di Latiano, dove l’esplosione di una bombola in una cucina satura di gas provocò gravi ustioni a una 74enne.