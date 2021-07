Incendio in un vivaio sulla complanare: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

BRINDISI - Anche oggi, martedì 13 luglio, giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco di Brindisi per incendi scoppiati in tutta la provincia. Quattro squadre sono impegnate sulla complanare per Mesagne per un grosso incendio divampato in un vivaio. Le fiamme stanno divorando piante, alberi e vegetazione. La combustione dei vasi di plastica ha sprigionato una colonna di fumo nera visibile a decine di chilometri di distanza. Il forte venti di scirocco sta rendendo complicate le operazioni di spegnimento, da quanto raccontano alcuni testimoni l'incendio sembra incontenibile e potrebbe raggiungere un altro vivaio posto nelle vicinanze, campi, uliveti e abitazioni.

Seguono aggiornamenti