Incendio di rifiuti nell'ex deposito dell'Alfa Edile: fumo nero e aria irrespirabile

BRINDISI - Un nuovo incendio si è sviluppato intorno alle ore 14,15 di oggi (venerdì 24 luglio) nell'ex deposito di rifiuti speciali della Alfa Edile situato nella zona industriale di Brindisi, alle spalle della sede della Stp. Una densa colonna di fumo nero, visibile nel raggio di chilometri, ha toccato un'altezza impressionante, sprigionando un odore acre. Le fiamme sono state affrontate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti con numerosi mezzi.

Come più volte accaduto in passato, l'incendio ha interessato un terreno delimitato da un prefabbricato, al cui interno sono stoccati, da tanti (troppi) anni, rifiuti di ogni tipo, la cui combustione può, potenzialmente, sprigionate emissioni nocive. L'ultimo precedente risale al 24 maggio 2016. L'episodio più grave si verificò nel luglio 2012, quando le sostanze inquinanti emesse in atmosfera costrinsero l'allora sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, a emettere un'ordinanza di sgombero di abitazioni private e aziende situate in contrada Piccoli.

Oggi, fortunatamete, lo scenario sembra meno preoccupante. Nel giro di mezz'ora, infatti, i pompieri hanno spento la parte principale del rogo.

