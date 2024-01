"Eliporto abusivo nel resort a Oria": indagato l'imprenditore Massimo Ferrarese

ORIA - Un avviso di conclusione delle indagini è stato notificato all’imprenditore Massimo Ferrarese, nell’ambito di un'inchiesta su presunti abusi edilizi commessi nella realizzazione di un resort di Oria di una società di cui Ferrarese è amministratore unico. Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi, ci sono un eliporto e una piscina asseverata come antecedente al 1967.. Nel 2021 fu eseguito un provvedimento di sequestro da parte dei carabinieri forestali. La vicenda è anche approdata al Tar a seguito di un ricorso presentato dalla società, contro la demolizione del pavimento.

L’ipotesi da approfondire, come riportato da Repubblica, è “che il manufatto, sebbene realizzato sul piano terra, possa in qualche modo disturbare il cono visuale del castello cittadino”. Oltre a Farrarese è indagato anche il progettista: i due hanno venti giorni di tempo per presentare eventualmente memorie difensive o farsi interrogare.

L’imprenditore, commissario straordinario ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, sempre a Repubblica ha chiarito la sua posizione. “Chiariremo tutto – afferma Ferrarese - il tecnico (anch'egli indagato, ndr) ha ritenuto che bastasse una semplice scia e non un’autorizzazione paesaggistica. Ma è tutto più che trasparente”.

“Non abbiamo costruito – dichiara ancora Ferrarese a Repubblica - un metro cubo di nulla. Non è che la manutenzione straordinaria di una villa degli anni Settanta che per 30 anni era rimasta chiusa e abbandonata. Per la piscina era stata ottenuta una sanatoria”.

Infine Ferrarese assicura: “Se l’eliporto (una parola grossa, viste le dimensioni) sarà ritenuto abusivo, nonostante sia stato realizzato sul piano terra, provvederemo a smantellarlo”.