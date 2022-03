Falsi incidenti: medico torna libero, presentata istanza di patteggiamento

FRANCAVILLA FONTANA – Torna libero il dottor Giuseppe Fusco. Il gip del tribunale di Brindisi, Maurizio Saso, nella serata di ieri (martedì 22 marzo) ha revocato la misura degli arresti domiciliari cui il medico di Francavilla Fontana era sottoposto dallo scorso 14 marzo, nell’ambito di una inchiesta su decine di incidenti stradali falsi o gonfiati denunciati fra il 2015 e il 2019 dalle compagnie assicurative, nel territorio di Francavilla Fontana.

Il 71enne, difeso dagli avvocati Giampiero Iaia e Alfredo Iaia, lo scorso 16 marzo, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, aveva risposto alle domande del giudice. Successivamente i legali hanno presentato istanza di patteggiamento. La posizione dell’indagato verrà con ogni probabilità definita nelle prossime settimane.

Da quanto ricostruito dalla Procura di Brindisi, Fusco avrebbe prodotto falsi certificati in cambio di una ricompensa, nell’ambito di un sistema volto a truffare le compagnie assicurative al vertice del quale vi sarebbe stato l’avvocato Luigi Galiano, consigliere comunale ed ex vice sindaco di Francavilla Fontana. Complessivamente sono 162 le persone indagate, di cui 12 raggiunte da ordinanza di custodia cautelare (cinque in carcere, sette ai domiciliari). Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza di Francavilla Fontana. Contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, frode in danno di compagnie assicuratrici, falsità ideologica in atti pubblici (certificati del pronto soccorso), falsità in altri certificati medici, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari.