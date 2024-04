Inchiesta Security portuale, in appello il pg chiede la conferma delle assoluzioni

Gli otto imputati erano stati assolti in primo grado, alla fine del processo scaturito dall'inchiesta su presunti abusi edilizi riguardanti la realizzazione delle opere di security nel porto di Brindisi. Mentre è in corso il processo d'appello, su ricorso del pm Raffaele Casto, arriva un'altra "bocciatura", questa volta da parte del sostituto procuratore generale Salvatore Cosentino. Si è svolta infatti ieri, lunedì 8 aprile 2024, l'udienza presso la corte d'appello di Lecce, davanti alla corte (presidente: Domenico Toni; relatrice: Antonia Martalò; a latere: Silvia Minerva).

Le accuse del pm

Alcuni nomi degli imputati assolti in primo grado dopo il processo celebrato con rito abbreviato sono "eccellenti": Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, e la parlamentare europea 5 Stelle Maria Angela Danzì (ex sub commissaria del Comune di Brindisi). Il pg Cosentino ieri ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza di primo grado, favorevole agli imputati, rigettando la richiesta del pm Casto, della procura di Brindisi, sulla rinnovazione parziale del dibattimento presentata (si chiedeva l'acquisizione di ulteriori elementi, anche documentali), ritenendola completamente infondata.

I reati contestati erano, a vario titolo, quelli di abuso edilizio, smaltimento illecito di rifiuti, frode in pubblica fornitura, falsità ideologica, abuso d'ufficio. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Brindisi, portarono al sequestro dei gabbiotti realizzati in prossimità dei varchi doganali, di una strada e di una recinzione in area portuale per la quale si innescò un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Brindisi. Il gup Maurizio Saso del tribunale di Brindisi, oltre ad assolvere tutti gli imputati, aveva ordinato "che tutte le cose sequestrate siano restituite all'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale avente diritto".

Secondo l'impianto accusatorio, l'Adspmam avrebbe realizzato illecitamente alcune opere relative al completamento del circuito di security portuale. Le opere in questione, ultimate nel 2017, consistono nella realizzazione di una recinzione che delimita il perimetro (dalla stazione marittima fino alla banchina di Punta dell'Arco) dell'area portuale, con annessi impianti di videosorveglianza e antintrusione, oltre a 17 varchi portuali costituiti da strutture in fabbricato leggero con tettoia attigua. "Secondo la pubblica accusa - scriveva il gup Saso nelle motivazioni della sentenza di primo grado - la conformità urbanistica delle opere suddette non risulterebbe affatto dimostrata".

Accuse "infondate e artificiose"

L'Adspmam, sempre sulla base di quanto sostenuto dalla Procura, avrebbe infatti disapplicato il piano regolatore portuale (Prp) e violato le competenze regionali che prevedono l'approvazione dello strumento d'assetto del territorio in capo ad essa, d'intesa con il ministero dei Trasporti. "L'errore di fondo che vizia l'accusa - aveva scritto il giudice Saso - risiede nella qualificazione giuridica del piano regolatore portuale di Brindisi". Insomma, la questione era stata risolta dal Consiglio di Stato con sentenza del 28 dicembre 2020, in cui veniva chiarito che "i piani regolatori portuali, come quello del porto di Brindisi, approvati anteriormente alla legge numero 84/94 (la legge istitutiva delle Autorità portuali, ndr) non hanno effetto di conformazione del territorio". Poi, sempre per il gup, le accuse erano "infondate e artificiose".

Nel motivare l'appello, il pm Casto sosteneva la nullità della sentenza di primo grado, "a causa dell'ordinanza con la quale, il 22 dicembre 2022, il giudice ha respinto la richiesta di ammissione di prova contraria formulata dal pubblico ministero e ogni altra richiesta della parte pubblica, cui è stata così impedita la partecipazione al procedimento". E poi il pm aveva rilevato la mancata assunzione di prove decisive - di cui in appello si è chiesta l'ammissione -, la contraddittorietà della motivazione, errori in fatto e/o in diritto. Il pg in appello non è stato, evidentemente, dello stesso avviso.

Le persone coinvolte nel procedimento

Tutti e otto gli imputati, come detto, sono stati assolti il 13 aprile 2023 in primo grado. Si tratta di Ugo Patroni Griffi (58 anni, nato a Bari e residente a Noicattaro), Pierluigi Aloisi (78 anni, di Roma), Maria Angela Danzì (67 anni, nata a Librizzi e residente a Milano), Francesco Di Leverano (58 anni, nato a Sava, residente a Brindisi), Antonio Iaia (62 anni, di Brindisi), Tedoro Indini (66 anni, di Brindisi), Antonella Antonazzo (46 anni, nata a Mesagne e residente a Brindisi) e Aldo Tanzarella (60 anni, nato a Taranto e residente a Brindisi).

Sono assistiti dagli avvocati Vito Epifani, Amilcare Tana, Mario Guagliani, Rosario Almiento, Mauro Masiello, Giustina Giordano, Anita Mangialetto, Carlo Enrico Paliero e Luciano Marchianò. La prossima udienza, nella quale la parola passerà alle difese, è stata fissata per il prossimo 10 giugno.