Inchiesta Security Portuale: tutti assolti. Patroni Griffi: "E' stato un martirio"

BRINDISI - Assolti perché i fatti non sussistono o assolti perché i fatti non costituiscono reato. Si chiude oggi, giovedì 13 aprile 2023, il processo celebrato con rito abbreviato nato dall'inchiesta su presunti abusi edilizi riguardanti la realizzazione delle opere di security nel porto di Brindisi. Tra i personaggi di spicco coinvolti, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, che per un momento mette da parte l'aplomb a cui ha abituato per esternare un sentimento che va oltre il disappunto e tocca le vette della rabbia: "Non è giusto affrontare un martirio", ha dichiarato, tra l'altro, a BrindisiReport subito dopo la notizia della sentenza di assoluzione. Ma, ha aggiunto, "c'è un giudice non solo a Berlino, ma anche a Brindisi". Fuor di metafora, il giudice per l'udienza preliminare che ha letto nell'aula del Tribunale il dispositivo della sentenza è Maurizio Saso. Il pm che si è occupato delle indagini è Raffaele Casto della Procura di Brindisi, il quale aveva chiesto la condanna di tutti e otto gli imputati a pene variabili. Altro nome noto coinvolto nel procedimento, quello dell'attuale parlamentare europea Cinque Stelle Maria Angela Danzì, eletta nel 2022, difesa dall'avvocato Rosario Almiento. Danzì all'epoca dei fatti contestati era sub-commissario prefettizio.

La sentenza: assolti gli imputati

Come detto, otto imputati hanno optato e ottenuto che il processo venisse celebrato con rito abbreviato. Altre persone coinvolte nel procedimento saranno giudicate con rito ordinario, sempre dinnanzi al Tribunale di Brindisi. Di seguito, quanto recita il dispositivo: sono stati assolti da tutti i reati loro ascritti "perché il fatto non sussiste" Ugo Patroni Griffi (57 anni, nato a Bari e residente a Noicattaro, difeso dagli avvocati Carlo Enrico Paliero e Luciano Marchianò), Pierluigi Aloisi (77 anni, di Roma), Angela Maria Danzì (66 anni, nata a Librizzi e residente a Milano), Francesco Di Leverano (57 anni, nato a Sava, residente a Brindisi, difeso dagli avvocati Vito Epifani e Amilcare Tana), Antonio Iaia (61 anni, di Brindisi) e Tedoro Indini (65 anni, di Brindisi, come Iaia, è difeso dall'avvocato Mauro Masiello). Sono assolti, inoltre, dai reati loro ascritti ai capi d) ed e) "perché il fatto non costituisce reato" Antonella Antonazzo (45 anni, nata a Mesagne e residente a Brindisi, difesa dall'avvocato Mario Guagliani) e Aldo Tanzarella (59 anni, nato a Taranto e residente a Brindisi). Infine, la sola Antonazzo è assolta dal reato ascrittole al capo c) "perché il fatto non sussiste".

Inoltre, il giudice "ordina che tutte le cose sequestrate siano restituite all'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale avente diritto". Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni. I reati contestati erano, a vario titolo, quelli di abuso edilizio, smaltimento illecito di rifiuti, frode in pubblica fornitura, falsità ideologica, abuso d’ufficio. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Brindisi, portarono al sequestro dei gabbiotti realizzati in prossimità dei varchi doganali, di una strada e di una recinzione in area portuale per la quale si innescò un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Brindisi.

Le reazioni a caldo

Per quanto riguarda l'attuale europarlamentare Cinque Stelle Maria Angela Danzì, "è una sentenza che restituisce l'onore a una servitrice dello Stato e che dimostra che, da sub-commisario prefettizio negli anni 2017-18 lei ha agito esclusivamente nell'interesse pubblico del Comune di Brindisi", dichiara l'avvocato Rosario Almiento. Tornando al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, le sue reazioni a caldo sono più articolate. Dopo aver premesso che comunque occorrerà leggere le motivazioni, parla inizialmente di "conforto": "D'altronde, se non ci fossero stati i giudici questa vicenda avrebbe avuto un impatto più grave. Occorre ricordare che, nei confronti della mia persona, vennero chieste le misure cautelari (poi rigettate, ndr). Eppure ho la consapevolezza di essermi comportato sempre in maniera adamantina. Oggi c'è un giudice che ha disfatto un teorema che era fondato sul nulla. Bisognerà comprendere come questo sia potuto accadere. E anche le responsabilità sono a monte: questa inchiesta si è basata su pareri, su atti amministrativi che, di fatto, si sono sgretolati. Non è giusto che chi intenda promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Paese debba essere costretto ad affrontare un martirio. Non è giusto e questo lo farò presente ai ministri competenti".

Patroni Griffi che, durante la durata le processo, si è affidato anche alla fede, essendo credente si è ricordato del precetto evangelico "beati i perseguitati per la giustizia". E' emozionato? "No - la risposta secca - Sono molto arrabbiato per questi cinque-sei anni. Oltre a quanto accaduto alla mia persona, è stata messa a rischio la realizzazione di opere strategiche per Brindisi. Non posso dimenticare quanto accaduto. Da tecnico, da professore di diritto della navigazione, da professore di diritto commerciale, da avvocato, mi chiedo ancora oggi come ciò (l'inchiesta, ndr) sia potuto avvenire. E' una vicenda per tanti aspetti allucinante. In questa vicenda esistono sì degli illeciti, solamente che è l'Aurotità Portuale a esserne la parte offesa. Mi riferisco a tutti quegli atti amministrativi che sono alla base di questo procedimento".