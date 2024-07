Inchieste sul clan Romano-Coffa in Cassazione: condanne confermate e qualche rinvio

Confermata in gran parte la sentenza d'appello a carico di diversi imputati coinvolti in due inchieste, Fidelis e Synedrium, sulle attività del clan Romano-Coffa, inchieste poi sfociate in un unico procedimento. Si sono espressi nella giornata di venerdì 12 luglio 2024 gli "ermellini" della seconda sezione della Cassazione. Sono stati dichiarati inammissibili otto ricorsi presentati dalle difese degli imputati. Diventano così definitive le condanne in appello, che risalgono al 27 giugno 2023. In breve: a vario titolo venivano contestati i reati di associazione mafiosa, armi, estorsioni e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'inchiesta Synedrium scaturì dalle indagini sull'omicidio di Cosimo Tedesco, avvenuto l'1 novembre 2014 in piazza Raffaello. L'inchiesta Fidelis ha fato luce su una serie di episodi di spaccio di droga, facendo emergere un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti dalla Grecia.

Maria Petrachi, 37enne di Brindisi, in appello era stata condannata a 14 anni di reclusione. Su ricorso del suo legale, l'avvocato Vito Epifani, la sentenza d'appello è stata annullata limitatamente alla circostanza aggravante (associazione armata). Rinvio dunque ad altra sezione della corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto. Si contano inoltre alcune prescrizioni, nei confronti di Anna Corsano, 41enne di Brindisi, e Valerio Protopapa, 50enne di Brindisi. Per quanto riguarda Andrea Iurlaro, 35enne di Brindisi, in secondo grado la condanna a suo carico era pari a sei anni di reclusione. Alcuni episodi di cessione di stupefacente sono estinti per prescrizione, quindi la pena dovrà essere determinata nuovamente.

Poi c'è la posizione di Angelo Sinisi, 35enne di Brindisi: un anno e sei mesi in appello. Annullata senza rinvio quest'ultima, limitatamente alla continuazione, con esclusione della pena pari a due mesi, venti giorni e 333 euro di ammenda. Poi, Alessandro Coffa, 41enne di Brindisi, sentenza di secondo grado annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena che è stata determinata in 20 anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Infine, Andrea Reho, 33enne di Brindisi: annullata con rinvio la sentenza (cinque anni e otto mesi in appello), limitatamente alla continuazione con un altro procedimento.

Sono stati dichiarati inammissibili otto ricorsi, dunque le sentenze diventano definitive. Cosimo Andriulo, 52enne di Brindisi: nove anni e quattro mesi; Ivano Cannalire, 41enne, di Brindisi: nove anni; Damiano Coffa, 40enne di Brindisi: sei anni; Marco Curto, 38enne di Brindisi: un anno e dieci mesi; Rosaria Lazoi, 62enne di Brindisi: 13 anni e quattro mesi; Alessandro Muscio, 45enne di Brindisi: due anni e otto mesi; Giuseppe Ragusa, 50enne di Brindisi: quattro anni e otto mesi; Marika Stasi, 39enne di Brindisi: sei anni e otto mesi.

Il collegio difensivo, considerate tutte gli imputati nei vari gradi e procedimenti, è composto dagli avvocati: Vito Epifani, Cosimo Lodeserto, Laura Beltrami, Giuseppe Guastella, Massimo Murra, Luca Leoci, Cesare Vanzetti, Giampiero Iaia, Daniela D'Amuri, Riccardo Mele, Cinzia Cavallo, Gianvito Lillo, Ladislao Massari, Marianna Laguercia, Giordano Settembre, Marcello Tamburini, Giancarlo Camassa, Andrea D’Agostino, Mario Lucio Astore, Dario Budano, Pasquale Annicchiarico, Giacomo Serio, Amilcare Tana, Daniele Scala, Francesco Cascione, Federica Faggiano, Paola Scarcia, Vianello Accorretti, Benedetto Romano, Guido Argese, Monica Negro, Francesco Sozzi.