Violento impatto a due passi dal liceo Classico: tre persone in ospedale

BRINDISI – Tre persone sono state trasportate in ospedale a seguito di uno spaventoso incidente che intorno alle ore 9 di oggi (venerdì 2 ottobre) si è verificato all’altezza dell’incrocio fra via Caduti di via Fani e via Nardelli, a pochi metri dal liceo Classico di Brindisi. L’impatto ha riguardato una Ford Fiesta e un’Alfa Romeo Stelvio.

Dopo la collisione della collisione, la Fiesta ha terminato la sua corsa con un violento scontro contro un segnale stradale posto all’inizio di un cordolo, all’imbocco dell’area parcheggi adiacente al tribunale. Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale. Nessun ferito verserebbe in gravi condizioni.