Incidente con l'auto del padre: positivo al test antidroga, denunciato

FASANO - Un 22enne di Fasano hanno denunciato un 22enne del posto per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. II 7 agosto scorso è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, nel centro abitato, , alla guida dell’autovettura del padre. Sottoposto agli accertamenti tossicologici presso l’ospedale di Ostuni, è risultato positivo all’uso di cannabinoidi, con conseguente ritiro della patente di guida.

