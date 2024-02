Auto si ribalta sulla strada provinciale: muore un giovane, una ragazza in ospedale

CELLINO SAN MARCO - Un giovane ha perso la vita a seguito di un incidente che intorno alle ore 20.30 di oggi (venerdì 23 febbraio) si è verificato sulla strada provinciale che collega San Donaci a Tuturano, nell'agro di Cellino San Marco. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Grande Punto, in compagnia di una ragazza. Il mezzo, per cause da accertare, è uscito fuori strada, ribaltandosi nelle campagne.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri. Per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La donna è stata condotta presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono in fase di accertamento.

