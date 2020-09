Incidente sul lavoro: operaio cade dal tetto di un'azienda, portato in ospedale

BRINDISI - Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre, nella zona industriale di Brindisi dove un operaio è caduto da un'altezza di circa 8 metri durante lavori di riparazione di un solaio, in un'azienda. Stando alle prime informazioni l'uomo non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per gli approfondimenti diagnostioci del caso.

Della ricostruzione delle circostanze della caduta se ne stanno occupando gli agenti della Sezione Volanti della questura di Brindisi giunti sul posto insieme ai colleghi delle Scientifica e della Squadra mobile e al personale dello Spesal a cui spetterà il compito di stabilire se sono state adottate tutte misure di sicurezza previste per quel genere di interventi. Da quanto si apprende l'operaio stava eseguendo lavori su un lucernario.

Seguono aggiornamenti