Incidente con 7 auto coinvolte: arrestato automobilista. Era anche ubriaco e senza assicurazione

MESAGNE - E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di alterazione alcolica, l’automobilista che nella serata di ieri, mercoledì 1 dicembre, ha travolto 7 auto, una in marcia e altre in sosta in via San Donaci a Mesagne. Si tratta di G.P. 36 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Inoltre l’auto era senza assicurazione e lui aveva la patente già sospesa.

L’arresto è stato operato dagli agenti del commissariato di Mesagne intervenuti unitamente al personale della Polizia locale che, invece, si è occupato della ricostruzione della dinamica del sinistro. Il 36enne viaggiava a bordo di un’Alfa, all’altezza dell’incrocio con via Antonucci ha perso il controllo del veicolo travolgendo una Opel in marcia. E’ accaduto attorno alle 17.

Ha spintonato i poliziotti, giunti poco dopo, e poi si è dato alla fuga “Sferrando colpi verso le auto in transito, verosimilmente per creare disagio alla circolazione e rallentare l’inseguimento dei poliziotti, i quali solo dopo alcune centinaia di metri riuscivano a bloccarlo, non prima di aver vinto la sua resistenza fatta di spintoni, calci e pugni tali da procurare ad un agente anche dei traumi contusivi”. Si legge nella nota della polizia.

Gli esami effettuati hanno evidenziato che il 36enne aveva un tasso alcolico elevato, inoltre che era alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa e con patente sospesa. Dopo l’arresto in flagranza è stato posto ai domiciliari.