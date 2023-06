Scontro fra due auto sulla provinciale: le due conducenti in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - E' di due donne ferite e due auto gravemente danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 15 di oggi, venerdì 23 giugno, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Una Fiat Punto, alimentata a gpl, condotta da una 46enne di Cellino, e una Opel Astra, alla cui guida c'era una 44enne di Guagnano (Le) si sono scontrate frontalmente finendo nella campagna circostante. Una delle due ha invaso la corsia opposta.

L'impatto è stato così violento che a entrambi i veicoli sono scoppiati gli airbag. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco che insieme ai sanitari del 118, ha soccorso una donna e messo in sicurezza le auto. Entrambe le conducenti sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Gli agenti della Polizia locale di San Pietro, competenti per territorio, si sono occupati della ricostruzione della dinamica mentre i carabinieri hanno dato supporto per la gestione della viabilità. I mezzi sono stati rimossi dal personale della ditta Tarantini in attesa delle prognosi delle donne ferite. Personale Pissta si è occupato della rimozione dei detriti. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto anche il comandante della Polizia locale di San Pietro, Luigi Cattolico e la comandante della Polizia locale di Cellino, Luana Casalini, che rientrava a casa dopo aver terminato il turno e si è fermata per prestare aiuto ai colleghi facendo giungere sul posto una pattuglia per coordinare la viabilità.