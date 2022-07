Incidente finisce con arresto per resistenza a Pubblico ufficiale

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è concluso con un arresto per minaccia, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 luglio, in via mare a San Pietro Vernotico. Nei guai un giovane di 24 anni che percorreva la via in direzione sottopasso di via Stazione. Da quanto appreso durante la svolta a sinistra ha perso il controllo della sua Opel finendo contro il muro di una ex officina meccanica. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Il giovane ha dato in escandescenze rifiutando sia gli aiuti che i controlli e anche di sottoporsi agli accertamenti per verificare se si era messo alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. E' stato portato in caserma e arrestato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo e riposto nel deposito giudiziario Tarantini.