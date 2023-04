Furgone contro Fuoristrada: paura sulla statale. Un giovane in ospedale

CERANO - Si sono vissuti momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce: all'altezza di Cerano un furgone è finito contro un Fuoristrada Land Rover, accartocciandosi nella parte anteriore. Il conducente, un giovane di San Pietro Vernotico, ha riportato contusioni e ferite agli arti inferiori ed è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118. Trasportava bottiglie di bevande ed era diretto in una rivendita di San Pietro. Sarebbero 3 in tutto i feriti, il fuoristrada ha terminato la corsa contro il guardrail. Sul posto per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità si è recata una pattuglia della Polizia stradale. Si sarebbe trattato di un tamponamento. Il furgone è stato rimosso dal personale della ditta Tarantini, sul posto anche dipendenti Anas.