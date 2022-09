Incidente sul lavoro nelle cave di Autigno: operaio perde un braccio

BRNDISI - Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 16 settembre, nelle cave di contrada Autigno sita sulla Brindisi-San Vito, dove il braccio di un operaio è rimasto incastrato in un mezzo meccanico. La richiesta di intervento presso la sala operativa del 115 è giunta alle 8, sul posto si è recata una partenza più un funzionario, oltre a un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi.

Da quanto si apprende la vittima, un 46enne di San Vito Dei Normanni, V.D.L., ha perso il braccio sinistro, rimasto incastrato in un macchinario che glielo ha letteralmente tranciato. Egli stesso sarebbe riuscito a spegnere la macchina prima dell'intervento dei colleghi, rischiando anche il dissanguamento.

E' stato poi portato d'urgenza in ospedale, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l'arto e consegnarlo ai sanitari, che però, purtroppo, non sono riusciti a riattaccarlo. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di ortopedia. Sul posto per la ricostruzione della dinamica dell'incidente si è recato anche il personale dello Spesal.

Articolo aggiornato alle 10.50 (operaio perde il braccio)