Incidente sul lavoro in città: operaio cade da un'impalcatura

MESAGNE – E’ caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo, mentre lavorava su un’impalcatura. E’ stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi un operaio di 46 anni che intorno alle ore 9:30 di oggi (mercoledì 19 maggio) è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto in via Jacopo da Mesagne 38, nel centro di Mesagne. L’uomo è alle dipendenze di una ditta locale che stava effettuando un intervento di ristrutturazione di un immobile, per deterioramento del cemento.

Proprio un pezzo di cemento, però, si è staccato durante i lavori, provocando il cedimento di una parte dell’impalcatura e quindi la caduta dell’operaio. Soccorso dal personale del 118, il malcapitato, da quanto appreso, non versa in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia Locale di Mesagne al comando di Teodoro Nigro e il personale dello Spesal dell’Asl Brindisi si sono recati sul posto per i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.