Incidente sul lavoro nel Cosentino: operaio muore sul colpo. Viveva nel Brindisino

MESAGNE - Risiede a Mesagne l'operaio di 35 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno, ha perso la vita nel suo ultimo giorno di lavoro all'interno della Centrale del Mercure di Laino Borgo in provincia di Cosenza. Si chiamava Armel Dabrè ed era originario dell'Africa. A Mesagne, dove era arrivato durante l’emergenza Africa accolto dalla Cooperativa Oasi dal 2009 al 2013, era conosciuto come Carmelo.

Da quanto si apprende lavorava con un contratto a termine per conto di una ditta pugliese impegnata nella riqualificazione dell’impianto e nello smantellamento di un gruppo ormai dismesso. Il 35enne sarebbe precipitato da un ponteggio cadendo su un nastro trasportatore e morendo sul colpo. Non è ancora chiaro se per un malore improvviso o per qualche distrazione. Saranno i carabinieri a fare chiarezza sulla vicenda. Il suo coinquilino, un connazionale, è partito da Mesagne per recarsi sul luogo della tragedia.