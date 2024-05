Incidente sul lavoro: imprenditore e responsabile condannati per lesioni colpose

BRINDISI - L'incidente sul lavoro risale al 13 ottobre 2017 e avvenne a Oria. Il lavoratore era intento nella stesura manuale della malta quando il braccio gli rimase impigliato nella pressa automatica: prognosi di 76 giorni e indebolimento permanente dell'organo per lui. A distanza di quasi sette anni il tribunale di Brindisi ha ritenuto un imprenditore e il preposto (il responsabile della sicurezza sul lavoro) responsabili del reato di lesioni personali colpose.

Le parti civili - e cioè il lavoratore infortunato, il 31enne G.D.A. residente a Oria, e i genitori e il fratello conviventi sono stati assistiti dagli avvocati Domenico Attanasi e Angelo Prete. Per le parti civili il tribunale - giudice Anna Guidone - ha ritenuto il diritto al risarcimento iure proprio quali prossimi congiunti della vittima di macrolesioni.

L'imprenditore G.S. (62enne di Francavilla Fontana) è stato condannato a sei mesi di reclusione, mentre il preposto F.M. (66enne di Francavilla Fontana) a tre mesi. Pena sospesa per entrambi. Sono stati assistiti dagli avvocati Francesca Conte e Cataldo Lolli. La pm che ne aveva richiesto il rinvio a giudizio è Paola Palumbo della procura di Brindisi. La giudice Guidone ha letto in aula il dispositivo ieri, lunedì 6 maggio 2024.

La procura ha ricostruito l'episodio in questi termini: G.D.A. stava compiendo manualmente l'operazione di stesura della calce, con una cazzuola, all'interno degli stampi di una pressa automatica. L'attività non era né prevista, né tanto meno possibile, per gli inquirenti. Il braccio è rimasto impigliato, causando danni seri all'avambraccio e alla mano sinistra dell'operaio, allora appena 24enne.

I due imputati, il titolare della ditta per la quale lavorava G.D.A. e il responsabile della sicurezza sul lavoro, avrebbero avuto un ruolo, cioè condotte omissive che di fatto non hanno impedito il grave incidente. Non avrebbero osservato alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro, non fornendo anche idonei dispositivi di protezione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.