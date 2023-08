Incidente sul lavoro: mano incastrata in macchinario, operaio rischia amputazione

BRINDISI - Un operaio di circa 60 anni di Brindisi rischia l'amputazione della mano in seguito a un infortunio sul lavoro verificatosi domenica 27 agosto in uno degli stabilimenti Jindal Films, multinazionale leader mondiale nella lavorazione di materiali polimerici per la produzione di packaging in polietilene e polipropilene, sito nella zona industriale di Brindisi. Da quanto si apprende la mano dell'uomo è rimasta incatrata in un macchinario in funzione. Sarebbe stato egli stesso a spegnerlo prima che l'arto fosse completamente inghiottito. Si tratta di una macchina dedicata alla produzione di materiale in polipropilene, in particolare films laccato. La stessa è stata posta sotto sequestro probatorio da parte degli ispettori del Servizio di prevenezione e sicurezza ambienti sul lavoro (Spesal) del dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi.

L'operaio è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi e poco dopo trasferito al Policlinico di Bari, al momento non è esclusa l'amputazione della mano. Si tratta di un gravissimo incidente dalle circostanze ancora tutte da chiarire. Tra ieri e oggi gli ispettori dello Spesal, in seguito alla denuncia di infortunio sul lavoro presentata all'Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), hanno eseguito alcuni sopralluoghi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Al momento è ancora tutto in fase di ricostruzione. L'operaio, per fortuna, non corre pericolo di vita.