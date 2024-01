Incidente sul lavoro: operaia travolta da cassone di frutta, codice rosso

MESAGNE - Incidente sul lavoro alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 4 gennaio, in un'azienda ortofrutticola di Mesagne: un'operaia è stata travolta da un cassone pieno di frutta, sembrerebbe arance, durante le operazioni di movimentazione dei cassoni stessi. La donna, 60 anni, è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, da un'ambulanza del 118, per fortuna non corre pericolo di vita. Al momento in cui scriviamo sono ancora in corso tutti gli accertamenti diagnostici. Sul posto poco dopo le 6 si è recata una pattuglia del locale commissariato di Polizia e personale dello Spesal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Al momento tutte le verifiche sono in corso.