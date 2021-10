Incidente nel petrolchimico: due operai ricoverati al centro Grandi ustionati

BRINDISI – Due operai sono ricoverati presso il centro Grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi a seguito di un incidente che nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 7 ottobre) si è verificato all’interno del petrolchimico. I due lavorano per conto di una ditta appaltatrice di Eni Versalis che opera nel settore della coibentazione termica. La dinamica dei fatti non è ancora chiara.Da quanto appreso potrebbe essersi verificato un principio di incendio. Sul posto si sarebbero subito recati i vigili del fuoco in servizio all’interno dello stabilimento e un’ambulanza della struttura sanitaria attiva sempre nell’ambito del petrolchimico.

Gli operai, da quanto appreso dall'Asl, sono arrivati fra le 15:30 e le 16 presso il Pronto soccorso del Perrino, con ustioni di primo grado (a tratti anche di secondo grado) sul 50-60 percento del corpo. Dopo un primo trattamento e una terapia antibiotica, sono stati trasferiti nel centro Grandi ustionati. Al momento non si conoscono le prognosi. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.