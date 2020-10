Tragico incidente sulla Brindisi-Bari, muore un motociclista brindisino

OSTUNI - Incidente mortale sulla Brindisi-Bari, coinvolti due motociclisti. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, intorno alle 15.30, sulla statale 379. Un motoclista è deceduto, sbalzato dalla moto nel canale di scolo. L'altro motociclista coinvolto era cosciente quando sono arrivati i soccorsi. Il motociclista deceduto nell'impatto si chiamava Elio Pati, 45enne originario di Tuturano, ma viveva a Brindisi. Era molto conosciuto in città in quanto gestiva una concessionaria in via Enrico Fermi, al rione Bozzano, prima della zona industriale. Sposato, con due figli, era molto amico di un altro motociclista, Nico Chianura, imprenditore deceduto in un altro incidente nel 2019, avvenuto sulla provinciale Monopoli-Alberobello. Aiutava economicamente moglie e figli dell'amico scomparso.

Sul posto personale del 118, polizia stradale e carabinieri. L'impatto è avvenuto poco prima dello svincolo per Villanova.

Articolo aggiornato alle 17.30