Fuori strada con la moto: grave minorenne. L'appello: "Serve sangue"

CEGLIE MESSAPICA - Fiato sospeso a Ceglie Messapica per le sorti di un 17enne rimasto coinvolto nella mattinata di oggi, giovedì 17 settembre, in un gravissimo incidente stradale sulla provinciale per Villa Castelli mentre era a bordo di una moto. Dopo essere stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente è stato ricoverato in Terapia intensiva in prognosi riservata. Da quanto si apprende c'è bisogno di sangue.

Questa questa sera alle 21 presso Masseria Fragnite a Ceglie è prevista una raccolta sangue da parte dei volontari Avis. Anche Asl Brindisi, sulla pagina Facebook istituzionale ha lanciato un appello: "Serve sangue al Perrino, si può donare domani mattina al Trasfusionale e anche all'ospedale di Ostuni, poi nelle raccolte serali straordinarie organizzate dalle associazioni Avis".

