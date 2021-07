Impatto contro un muro: muore un giovane motociclista

ERCHIE – L’impatto contro un muro gli è stato fatale. Un 35enne di Erchie, Virgilio Coppola, ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 14:30 di oggi (venerdì 23 luglio) in provincia di Taranto. L’uomo procedeva alla guida della sua moto. Stava percorrendo via San Donato, una strada che collega Taranto a Talsano, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo. A quanto pare non vi sarebbero altri mezzi coinvolti. Vano l’intervento del personale del 118. Il 35enne, purtroppo, è deceduto poco dopo la collisione.

Da quanto appreso Coppola lavorava presso un negozio di ottica nel Tarantino. La salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Taranto, è attualmente a disposizione della Procura ionica. Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Taranto. Si tratta della seconda vittima della strada nel Brindisino. Sempre nel pomeriggio odierno, infatti, una 83enne di Ceglie Messapica è morta alle porte di Francavilla Fontana. Viaggiava a bordo di un'auto condotta dalla figlia, andata a finire contro il muretto perimetrale di una villa.