Caso Haggis, incidente probatorio fiume: la ragazza conferma le accuse

BRINDISI - Lei ha confermato le accuse. Paul Haggis ribadisce la sua innocenza. Il regista canadese e la ragazza straniera di 28 anni che lo ha denunciato per dei presunti episodi di violenza sessuale si sono ritrovati di fronte per la prima volta, dopo i tre giorni trascorsi insieme in un b&b di Ostuni fra il 12 e il 15 giugno. Entrambi hanno preso parte all’incidente probatorio presieduto dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, in presenza anche della pm che coordina l’inchiesta, Livia Orlando, e degli avvocati Michele Laforgia, legale di Haggis, e Claudio Strata, del foro di Torino, legale della ragazza, nell'ambito del procedimento a carico del regista.

Iniziata poco dopo le ore 15 di mercoledì (28 giugno) l’udienza si è conclusa intorno alle ore 23, dopo ben 8 ore. L’incidente probatorio era stato convocato dal giudice per cristallizzare il racconto della ragazza. Dalla sua denuncia sono scaturite infatti le indagini che hanno portato all’arresto del 69enne canadese, ristretto alla misura degli arresti domiciliari dal 19 giugno, in un alloggio di Ostuni. Una volta usciti dall’aula, entrambi gli avvocati hanno incontrato i numerosi giornalisti che per ore, nell’atrio del palazzo di giustizia, hanno atteso l’esito dell’udienza. L’avvocato Strata ha riferito che la sua assistita, rientrata in Italia dal suo paese d'origine, ha confermato la testimonianza già resa alla Squadra mobile in sede di denuncia. L’avvocato Laforgia, nel ribadire l’innocenza del suo cliente, che sostiene di aver avuto solo dei rapporti consensuali con la 28enne, ha annunciato che presenterà istanza di revoca della misura cautelare.

Sono almeno tre gli episodi di violenza sessuale che sarebbero avvenuti fra domenica 12 e mercoledì 15 giugno in un B&b della Città Bianca, dove i due alloggiavano insieme. Haggis e la ragazza si erano conosciuti alcuni mesi fa in occasione di un festival del cinema. Successivamente vi fu uno scambio di messaggi social, tramite i quali si sono dati appuntamento in Puglia. Il regista, già a Ostuni per collaborare all’organizzazione dell’Allora Fest, è andato a prendere la 28enne in aeroporto, il 12 giugno. Quello stesso giorno ci sarebbe stata la prima violenza. L’ultimo episodio, stando alla denuncia della ragazza, si sarebbe invece verificato fra il 14 e il 15 giugno. Alle prime luci del 15 giugno, Haggis accompagna in aeroporto la ragazza e la lascia lì.

Il volo di ritorno era in programma per le ore 15, ma la ragazza viene notata dal personale della Polizia di frontiera mentre vaga in precarie condizioni psico fisiche. Da lì viene condotta in ospedale. Poi la formalizzazione della denuncia in questura. Il 19 giugno, Haggis è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto a seguito di indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi, coordinati dai pm Antonio Negro e Livia Orlando. Mercoledì 22 giugno l’indagato si è presentato davanti al gip nell’ambito dell’udienza di convalida del fermo, nel corso della quale ha respinto ogni addebito. Quello stesso giorno, il giudice non ha convalidato il fermo per insussistenza del pericolo di fuga, ma ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari, ravvisando il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione del reato, in considerazione delle cause civili per analoghe vicende tuttora pendenti in Usa, a carico del regista. Ora il giudice si dovrà esprimere sull'istanza di revoca dei domiciliari avanzata dall'avvocato Laforgia.