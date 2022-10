Incidente sulla provinciale, 16enne in prognosi riservata: "Serve sangue"

OSTUNI - Restano gravi le condizioni del 16enne che domenica 23 ottobre è rimasto coinvolto in un incidente in moto sulla strada provinciale che collega Ostuni-Cisternino in contrada Trinchera. Il padre del ragazzo ha lanciato un appello su Facebook chiedendo sangue. Si chiede di andare a donare presso il centri trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi. "Vi ringrazio di cuore a chi lo farà, aiutatemi per favore".