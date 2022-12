Tragico incidente sulla San Pietro-Brindisi: martedì l'ultimo saluto a Gabriele Elia

SAN PIETRO VERNOTICO - Venti anni e tanti sogni, tante passioni: lo sport, i motori, gli amici, la famiglia, la giovane fidanzata a cui era legato da qualche anno, la mamma il papà, il fratello. La salma Gabriele Elia, il giovane sampietrano deceduto nella serata di domenica 18 dicembre, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverato a causa delle gravi lesiosi riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi nella serata di venerdì 16 dicembre dove aveva perso la vita sul colpo il suo amico Luigi Marangio di soli 18 anni, nel pomeriggio di oggi, è giunta a San Pietro. La camera ardente è stata allestita nella camera mortuaria del cimitero "nuovo" di San Pietro, domani alle 15, presso la chiesa di San Giovanni Bosco, si svolgeranno i funerali. San Pietro si prepara a dare l'ultimo saluto a un'altra giovane vita spezzata. Tutte le iniziative natalizie, comprese quelle organizzate dalle scuole, mercatini di solidarietà, feste per bambini e attività ricretive sono state annullate, in segno di vicinanza alle famiglie piegate da un dolore insopportabile.

Un'altra famiglia vive nell'angoscia, il 18enne Ilio M. anch'egli coinvolto nel terribile incidente dove oltre a Luigi Marangio ha perso la vita sul colpo anche il 32enne Augustine Kona originario del Ghana e residente a Brindisi, lotta per la vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi. Per lui prega la famiglia, gli amici, l'intera comunità. Domani, presso la chiesa Ss Angeli Custodi sita in via Brindisi, dalle 17 alle 20, si svolgerà una raccolta sangue. Per aiutare Ilio e quanti lottano ogni giorno per la vita.