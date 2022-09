Incidente sulla superstrada: Apecar perde carico di lavatrici

BRINDISI - Tre lavatrici finite sulla sede stradale, tre veicoli distrutti e due feriti. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 22 di venerdì 29 settembre sulla strada statale 7 per Taranto.

All'altezza dello svincolo per San Donaci un motocarro Ape che trasportava lavatrici e due Volkswagen Golf sono entrate in collisione, gli elettrodomestici sono finiti per strada. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli.