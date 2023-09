Gravissimo incidente sulla statale, traffico interrotto in direzione Brindisi

TARANTO - Nella mattinata di oggi (5 settembre) si è verificato un incidente sulla strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi. Il gravissimo sinistro, che è costato la vita ad un 25enne, si è verificato con esattezza nel tratto fra il capoluogo jonico e Grottaglie. A causa dell'accaduto, il traffico in direzione Brindisi è stato momentaneamente chiuso per mettere in sicurezza l'area e per consentiri ai carabinieri, che indagano sull'accaduto, di svolgere i rilievi del caso.

Per ragioni da accertare, infatti, il giovane coinvolto si trovava sulla carreggiata quando è stato investito da un autocarro. A nulla è valso il soccorso del 118. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine ed il personale Anas.