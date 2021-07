Colpo di sonno alla guida e finisce contro un palo: paura per una donna

CELLINO SAN MARCO - Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 7 luglio, sulla strada provinciale che collega Tuturano a San Donaci: una Peugeot 307 si è schiantata contro un palo. A bordo c'era solo la conducente, una donna di Cellino San Marco che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Stando alle prime dichiarazioni rese, avrebbe perso il controllo a causa di un colpo di sonno. Sulla ricostruzione della dinamica indagano gli agenti della Polizia locale. Il palo è stato divelto, l'auto si è deformata. Si è anche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. Il personale della ditta Tarantini, invece, si è occupato della bonifica dell'asfalto per conto della "Sicurezza e Ambiente": la carreggiata era piena di detriti e olio, un pericolo per gli altri automobilisti. La Peugeot, invece, è stata caricata su un carroattrezzi della ditta del soccorso stradale Giovane.