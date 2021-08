Auto con famiglia a bordo contro guardrail: bambino di 2 anni in Rianimazione

Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 7:30 sulla superstrada Brindisi-Bari, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto. Coinvolti madre, padre e due figli, residenti in provincia di Roma

BRINDISI – Un bambino di due anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi a seguito dello spaventoso incidente che intorno alle ore 8:30 di oggi (domenica 22 agosto) si è verificato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto, direzione Brindisi. Il piccolo viaggiava a bordo di una Jeep Renegade nera insieme a un altro fratello e ai genitori. Si tratta di una famiglia residente in provincia di Roma. Il mezzo, per cause da accertare, ha terminato la sua corsa con un violento impatto contro il guard rail.

Il parabrezza è stato divelto. La fiancata lato passeggero si è ridotta a un groviglio di lamiere. Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118, una squadra di vigili del fuoco, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Brindisi. Le condizioni del piccolo hanno subito destato preoccupazione. Meno gravi, invece, le ferite riportate dagli altri familiari. Tutti sono stati trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi.

La strada è stata chiusa al traffico, con deviazione verso lo svincolo per l’aeroporto, fino a quando, intorno alle ore 9:50, l’asfalto non è stato ripulito dai detriti. La Polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.