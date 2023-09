/ Via Palmiro Togliatti

Anziano travolto e ucciso in città: condotto in carcere il presunto pirata della strada

Identificato grazie alle immagini riprese dalle telecamere l'uomo che avrebbe investito l'82enne Teodoro Taurisano in via Palmiro Togliatti, per poi proseguire dritto. L'auto, danneggiata, ritrovata in campagna