Anziano travolto e ucciso in città: rintracciato il presunto pirata della strada

BRINDISI - E' stato rintracciato l'automobilista che ieri sera (domenica 24 settenmbre) avrebbe investito l'82enne Teodoro Taurisano, causandone la morte, per poi tirare dritto. Si tratta di un brindisino di 22 anni. L'uomo è stato individuato dalla Polizia Locale e dai poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi grazie alla visione delle immagoni riprese dalle telecamere situate lungo viale Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro. In particolare gli occhi elettronici avrebbero ripreso la targa dell'auto condotta dall'uomo.

Il dramma si è verificato poco dopo le ore 19 in via Palmiro Togliatti, all'altezza del tribunale. Taurisano, originario di Patù (Lecce) ma residente a Brindisi, stava attraversando la strada lungo la carreggiata direzione centro, con ogni probabilità diretto alla vicina fermata degli autobus (lo lasciano pensare dei biglietti della Stp che aveva in mano). Investito dall'auto, sarebbe stato trascinato per alcuni metri sull'asfalto. Il pensionato ha sbattuto con violenza la testa sull'asfalto. Pochi istanti dopo un ragazzo ha cercato di soccorrere l'anziano attuando delle manovre di rianimazione, ma l'82enne, con ogni probabilità, era deceduto sul colpo.

Sul posto si sono recati gli uomini della Polizia Locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice e i poliziotti della sezione Volanti diretti dal vicequestore Eugenio Cantanna. La strada è stata chiusa al traffico. Gli occhiali della vittima sono stati rinvenuti ad alcune metri di distanza dal corpo. A stretto giro sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona. I filmati hanno ripreso l'impatto fra l'auto e l'anziano. Poi, come emerge dai filmati, l'automobilista si sarebbe fermato e sarebbe sceso dall'auto per poi ripartire, una volta resosi conto della tragedia.

Gli investigatori hanno lavorato fino a tarda sera per individuare il presunto responsabile.

Seguono aggiornamenti