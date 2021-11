Malore alla guida: tamponamento a catena fra auto in sosta a Bozzano

BRINDISI - Colto da un malore alla guida, ha involontariamente innescato un tamponamento fra auto in sosta. Sono complessivamente sei i mezzi coinvolti in un incidente che intorno alle ore 12 di oggi (venerdì 19 novembre) si è verificato in viale Belgio, all'altezza del supermercato Dok, al rione Bozzano. Un anziano alla guda di una Hyndai Matrix, a seguito di un malore, ha perso il controllo del mezzo, impattando con un'Alfa Giulietta in sosta lungo il margine della strada.

A sua volta l'Alfa ha tamponato la macchina successiva, con ulteriore tamponamento della quarta e a seguire ancora fino alla sesta. Il sinistro si è verificato davanti agli occhi di numerose persone, in piena ora di punta, in una zona densa di attività commerciali. Il malcapitato è stato soccorso da un'ambulanza con personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno dovuto chiudere la strada al traffico.