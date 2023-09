Auto colpisce muretto a secco e poi si capovolge: grosso spavento per una giovane

MESAGNE - Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte (23 settembre), intorno all'01:30, sulla strada provinciale Mesagne - San Pancrazio Salentino. Coinvolta un'auto, modello Suzuki swift, che per motivi da accertare prima è uscita fuori strada - colpendo un muretto a secco - e poi si è capovolta.

Grosso spavento per la giovane conducente che, fortunatamente, è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area bonificando l'impianto elettrico e del carburante, per evitare eventuali inneschi. Sul posto anche il 118 e la polizia locale di mesagne.