Auto invade marciapiede e abbatte albero: due persone in ospedale

FASANO – L’auto ha invaso il marciapiede e ha abbattuto un albero. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per tre persone coinvolte in un incidente che intorno alle ore 11:30 di oggi (domenica 13 settembre) s è verificato in via Giardinello, a Fasano.

Una Mercedes condotta da una donna di 44 anni residente in Svizzera, per cause da accertare, è finita fuori controllo, andando a sbattere contro l’albero. Le due passeggere dalla macchina, una 65enne e una 63enne di Fasano, sono state soccorse da personale del 118 e trasportare al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. L’automobilista, invece, ha ricevuto delle cure sul posto. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Fasano.