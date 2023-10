Auto contro albero di ulivo sulla provinciale: conducente in codice rosso

OSTUNI - Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi, martedì 16 ottobre, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana: un'auto è finita contro un albero di ulivo. I primi soccorritori, due guardie giurate fuori servizio Angelo Tetesi di Vedetta 2 Mondialpol e Giuseppe Cavallo di Securitas Puglia, hanno trovato il conducente privo di sensi in una pozza di sangue, e hanno subito chiamato i soccorsi: 118 e vigili del fuoco. L'uomo, per fortuna, poco dopo ha ripreso conoscenza, è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Durante le operazioni di soccorso le guardie giurate si sono occupate della gestione della viabilità in attesa dell'arrivo dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. Al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo dell'auto al conducente. Una delle cause potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Si tratta del secondo incicente nell'arco di poche ore sulle strade del Brindisino. Poco prima i vigili del fuoco erano intervenuti sulla Mesagne-Torre Santa Susanna per un altro veicolo finito contro un albero di ulivo.